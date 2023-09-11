Делегация Монголии принимает участия в ВЭФ-2023

CentralAsia (MNG) - В 2023 году Восточный экономический форум посетят делегации из КНР, Лаоса, Мьянмы, Беларуси, Казахстана, Сингапура и Филиппин, Вьетнама и КНДР, рассказала первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина.

«Мы ожидаем гостей из Китайской Народной Республики, из Лаоса, из Мьянмы, Вьетнама, Филиппин. Будут Белоруссия, Казахстан, Монголия, Сингапур. У нас они также участвуют и в деловой программе, и с рядом иностранных делегаций у нас будут встречи», — сообщила Вера Щербина.

Делегацию из Лаоса возглавит вице-президент страны Пани Ятхоту. Главой представительной делегации КНР станет вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин. В ее состав войдут представители регионов Китая — провинций Хэйлунцзян и Ляонин.

Восточный экономический форум проводится в Приморье ежегодно. Главная цель мероприятия — расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году ВЭФ пройдет с 10 по 13 сентября.

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