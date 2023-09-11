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Монгольский спортсмен стал ЧМ по сурдо-борьбе в Кыргызстане
Н.Бат-Эрдэнэ
Н.Бат-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) -  В Бишкеке начался чемпионат мира по греко-римской и вольной борьбе среди глухих и слабослышащих, среди юниоров, кадетов и взрослых.

Во второй день соревнований монгольская спортсмен Н.Бат-Эрдэнэ завоевал золотую медаль в юношеской категории до 70 кг. Он выиграл чемпионат мира со счетом 10-0 против иранского спортсмена.

В 2018 году Н.Эрхэмбаяр стал чемпионом мира среди молодежи на V чемпионате мира по вольной и греко-римской борьбе среди глухих спортсменов от Монголии, а пять лет спустя Н.Бат-Эрдэнэ стал вторым чемпионом мира.

Всего на чемпионат мира, который проходит во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула, приехали до 290 спортсменов. Турнир продлится до 12 сентября.

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