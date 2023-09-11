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Молодые офицеры съехались на «Голубом озере Черного сердца»

CentralAsia (MNG) -  Национальный форум молодых офицеров был успешно организован на берегу «Голубого озера Черного сердца» с 8 по 10 сентября.

В преддверии форума государственные военные и правоохранительные органы провели много творческих мероприятий и объявили «Конкурс на лучшего молодого офицера», чтобы выбрать лучшего. Каждая организация заранее организовала конкурс по отбору лучших молодых офицеров для участия в конкурсах и форуме и выбрала восемь лучших участников.

«Голубое озеро Черного сердца» расположено на северо-востоке Монголии, в провинции Хэнтий, в 35 километрах от посёлка Цэнхэрмандал. Озеро находится недалеко от реки Цэнхэр, у подножия горы Харзурх уул (Чёрное сердце), на высоте 1675 метров над уровнем моря. В 1189 году на берегу этого озера Тэмуужин был возведен на трон и стал Чингисханом.

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