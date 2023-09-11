Мятежники Нигера обвинили Францию в стягивании сил для военной интервенции. Макрон назвал условие вывода французских войск

CentralAsia (CA) - Франция продолжает размещать свои силы в нескольких странах Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), заявили военные Нигера, захватившие летом власть в стране. Они считают, что Париж готовится к военной интервенции, передает AFP.

«Франция продолжает размещать свои войска в некоторых странах ЭКОВАС в рамках подготовки к агрессии против Нигера, которую она планирует в сотрудничестве с этой организацией»,— сказал генерал-майор мятежников Амаду Абдраман.

В свою очередь, президент Эмманюэль Макрон на полях саммита G20 заявил, что Франция не признает власть мятежников в Нигере и согласится вывести свои войска из страны только по просьбе свергнутого президента Мохамеда Базума, сообщает Africanews.

«Войска Франции были размещены на территории Нигера по просьбе самого Нигера… И если мы передислоцируем войска, то мы сделаем это по просьбе президента Базума и при координации с ним»,— заявил Макрон.

27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. Они грозились убить его в случае интервенции, но в итоге решили его судить. Базум отказался уходить в отставку.

Нигер — бывшая колония Франции. 30 августа захватившие власть военные объявили об отмене всех соглашений с Францией и потребовали вывода ее войск. В стране дислоцировано около 1,5 тыс. французских военных. Эмманюэль Макрон заявлял о готовности поддержать интервенцию ЭКОВАС в Нигер.