Жертвами сильных ливней в Греции стали 15 человек

CentralAsia (CA) - В результате шторма «Даниэль» на северо-востоке Греции погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает Reuters.

В воскресенье 10 сентября спецслужбы обнаружили тела четверых человек недалеко от города Кардица. Жертвами стихии оказались женщина 88 лет и двое мужчин 58 и 65 лет. Ещё одного 42-летнего мужчину нашли в окрестностях города Волос.

Таким образом, общее число погибших во время продолжительных ливней достигло 15 человек.

Сейчас спасатели продолжают поиски ещё двух человек, пропавших без вести. По данным властей, с опасных зон эвакуировали более 4000 человек. Ураган разрушил дома, мосты, дороги и линии электропередач, кроме того, пострадали посевы в районе Фессалийской равнины.