экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Бразилии в результате внетропического циклона погибли 44 человека
Предыстория: В Бразилии из-за непогоды погибли 39 человек. Видео

CentralAsia (CA) -  В общей сложности 44 человека погибли и еще 46 пропали без вести после того, как внетропический циклон обрушился на юг Бразилии на прошлой неделе, сообщил департамент гражданской обороны в воскресенье, передает «Синьхуа».

Циклон, начавшийся в минувший понедельник, вызвал проливные дожди, наводнения, ветер со скоростью более 110 км/ч и оползни примерно в 60 городах штата Риу-Гранди-ду-Сул, граничащего с Аргентиной и Уругваем, и в некоторых районах соседнего штата Санта-Катарина.

Все смертельные случаи, кроме одного, произошли в Риу-Гранди-ду-Сул, где еще 224 человека получили травмы и более 14 тыс. человек были эвакуированы, сообщил департамент.

Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин посетил регион в воскресенье после того, как в пятницу он объявил о плане правительства выплатить компенсацию каждому пострадавшему в размере примерно $160.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com