В Бразилии в результате внетропического циклона погибли 44 человека

CentralAsia (CA) - В общей сложности 44 человека погибли и еще 46 пропали без вести после того, как внетропический циклон обрушился на юг Бразилии на прошлой неделе, сообщил департамент гражданской обороны в воскресенье, передает «Синьхуа».

Циклон, начавшийся в минувший понедельник, вызвал проливные дожди, наводнения, ветер со скоростью более 110 км/ч и оползни примерно в 60 городах штата Риу-Гранди-ду-Сул, граничащего с Аргентиной и Уругваем, и в некоторых районах соседнего штата Санта-Катарина.

Все смертельные случаи, кроме одного, произошли в Риу-Гранди-ду-Сул, где еще 224 человека получили травмы и более 14 тыс. человек были эвакуированы, сообщил департамент.

Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин посетил регион в воскресенье после того, как в пятницу он объявил о плане правительства выплатить компенсацию каждому пострадавшему в размере примерно $160.