ООН: В Афганистане резко вырос оборот метамфетамина

Метамфетамин (иллюстративное фото)

CentralAsia (CA) - После запрета движения «Талибан» опийного мака в Афганистане резко увеличились объемы торговли синтетическим наркотиком метамфетамином, пишет в воскресенье, 10 сентября, агентство AFP со ссылкой на доклад Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

«Рост незаконного оборота метамфетамина в Афганистане и регионе предполагает значительный сдвиг на рынке незаконных наркотиков и требует нашего немедленного внимания», - цитирует Reuters слова Гада Вали, исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности.

По данным ООН, в Афганистане и странах Африки объемы метамфетамина, изъятые в ходе наркорейдов, выросли в 12 раз - с 2,5 тонны в 2017 году до 29,7 тонны в 2021 году. Эксперты ООН связывают такой рост с расширением производства синтетических наркотиков в Афганистане.

Власти «Талибана» отвергли заявления ООН, назвав их «необоснованными обвиняемыми», пишет AFP. Представитель министерства внутренних дел заявил, что движение «серьезно» борется с наркотиками.

По мнению ООН, метамфетамин в Италии в меньшей степени производится из растений, доступных в стране, а скорее синтезируется из лекарств от простуды. Именно региональная координация по борьбе с производством и контрабандой прекурсоров метамфетамина «необходима для продолжения расширения последнего производства метамфетамина в Италии и вокруг него», - сказала исполнительная власть УНП ООН Гада Вали.