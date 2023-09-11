Зеленский сообщил о продвижении ВСУ под Бахмутом и на Таврическом направлении

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за прошедшую неделю Силы обороны продвинулись вперед на таврийских и на Бахмутском направлениях.

«За прошедшие семь дней имеем продвижение вперед. На таврийских направлениях есть движение. На Бахмутском направлении есть движение.

Купянское, Лиманское направления, Авдеевка, Марьинка – мы там держим позиции», - сказал он в вечернем обращении.

По состоянию на 10 сентября Силы обороны Украины продвинулись на Мелитопольском направлении. За последнее время ВСУ удалось уволить еще 1,5 кв. км территории, сообщил спикер объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Глава Авдеевской ВМА Виталий Барабаш сообщил, что ВСУ заняли часть Опросного, что возле Донецка, продолжаются бои в самом населенном пункте.