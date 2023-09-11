экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане ожидаются сильные дожди и мокрый снег

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 12-14 сентября сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, 12 сентября на северо-западе, севере, в центре и на востоке ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока ночью осадки в виде дождя и мокрого снега.

На северо-западе республики ожидается небольшое повышение температуры воздуха днем от +13+23 до +15+25 градусов, на севере от +10+15 до +12+17 градусов, в центре от +10+23 до +12+23 градусов, на западе днем +18+25, на юге +22+30 градусов, на юго-востоке +18+27, в горных районах +7+12 градусов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com