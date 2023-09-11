В Казахстане ожидаются сильные дожди и мокрый снег

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 12-14 сентября сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, 12 сентября на северо-западе, севере, в центре и на востоке ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока ночью осадки в виде дождя и мокрого снега.

На северо-западе республики ожидается небольшое повышение температуры воздуха днем от +13+23 до +15+25 градусов, на севере от +10+15 до +12+17 градусов, в центре от +10+23 до +12+23 градусов, на западе днем +18+25, на юге +22+30 градусов, на юго-востоке +18+27, в горных районах +7+12 градусов.

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