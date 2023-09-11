Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы с 76,39%

Сергей Собянин

CentralAsia (CA) - Действующий мэр Москвы Сергей Собянин («Единая Россия») победил на выборах главы города, набрав 76,39% после подсчета всех бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные ЦИК. За него проголосовали 2 499 114 человек, передает РБК.

На втором месте — Леонид Зюганов (КПРФ), за которого отдали голоса 265,3 тыс. избирателей (8,11%). Борис Чернышов от ЛДПР получил 183,5 тыс. голосов (или 5,61%), Владислав Даванков от «Новых людей» — 174,8 тыс. голосов (5,34%). Дмитрий Гусев, представляющий партию «Справедливая России — Патриоты — За правду» набрал 128,7 тыс. голосов (3,93%).

Голосование на выборах мэра проходило три дня, с 8 по 10 сентября. Общая явка составила 42,5%. Всего в процессе приняли участие почти 3,3 млн человек, из них 2,7 млн — дистанционно.

Собянин после подведения предварительных итогов поблагодарил избирателей за поддержку и пообещал сделать столицу «еще круче и краше», «впереди всей планеты».

Пост мэра он занял в октябре 2010 года, сменив на этой должности Юрия Лужкова. В 2013 году Собянин впервые был избран мэром в ходе всеобщего голосования, получив 51,37% голосов. В сентябре 2018-го Собянин вновь победил.

По итогам трехдневных выборов все действующие губернаторы, а также врио глав субъектов сохранили свои посты. Например, Андрей Воробьев, который руководит Подмосковьем с 2012 года, набрал 83,68% голосов, за него проголосовали более 3 млн человек.