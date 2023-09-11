Сухая и малооблачная погода ожидается в Узбекистане на неделе

// Turmush

CentralAsia (UZ) - В понедельник по территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков, лишь в отдельных районах Бухарской, Навоийской областей и во второй половине дня — местами по Ташкентской области, в предгорных и горных районах возможен кратковременный дождь, гроза.

Как сообщил Узгидромет, местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, по северу, югу и пустынной зоне возможны порывы до 21−23 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком. Температура будет в пределах +29…+32 градусов Цельсия.

В дальнейшем до конца недели по стране ожидается преобладание характерной для начала осени в Узбекистане малооблачной и сухой погоды. Ветер восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха будет в пределах +25…+30 градусов, местами — до +32.

В горных районах 12−13 сентября местами возможен кратковременный дождь и гроза, 14−15 сентября — без осадков.

Во второй половине дня в понедельник в Ташкенте возможен кратковременный дождь и гроза, с усилением ветра до 12−15 м/с. Температура воздуха будет в пределах +30…+32 градусов.

12−15 сентября ожидается преобладание небольшой облачности без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Во вторник температура будет в пределах +26…+28 градусов, со вторника по пятницу — +28…+30.