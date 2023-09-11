Yle: Россия строит военные базы у границы с Финляндией (спутниковые снимки)

- Азия и мир, политика
- 14:50, 11 сентября 2023
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CentralAsia (CA) - Крупнейшая финская телерадиокомпания Yle опубликована спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что на территории гарнизона Алакуртти и военного склада в Петрозаводске построены большие ангары для обслуживания и хранения техники.
По мнению Yle, это первые признаки того, что Россия после длительного перерыва вновь обустраивает военные базы у финской границы.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает, что такие изменения не представляют угрозы для страны. При этом майор финской армии в отставке Марко Эклунда отметил, что главой задачей военного склада в Петрозаводске, скорее всего, является поставка техники на украинский фронт.
«Приоритетной задачей военного склада в Петрозаводске сейчас, вероятно, является переоборудование и поставка техники на украинский фронт. Я предполагаю, что ангар, который там возведен, является ремонтным. То есть это крытое помещение на время осенне-зимних холодов, чтобы можно было обслуживать технику», - считает эксперт.
Такого же мнения придерживается и другой финский военный эксперт, доцент военных наук Илмари Кяйхкё.
«России нечего размещать на финской границе. Скорее, техника оттуда размещается в других местах, и Украина является целью номер один», - сказал Кяйхкё.
По его мнению, у России нет необходимых людей и техники для реализации планов главы Минобороны РФ Шойгу по усилению войск на границе с Финляндией, «пока война в Украине будет продолжаться так же интенсивно, как сейчас».
В декабре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия планирует усилить свои вооруженные силы вблизи финской границы. В прошлом месяце он повторил свои слова об этом.
«Угроза Шойгу – это всего лишь угроза», – говорит Кяйхкё.