Ким Чен Ын выехал в Россию на бронепоезде, где 13 сентября встретится с Путиным, — СМИ

Ким Чен Ын (слева) и Владимир Путин во время переговоров на острове Русский в апреле 2019 года

CentralAsia (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын 11 сентября отбыл на поезде из Пхеньяна в Россию, где должна состояться встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.

По его словам, сейчас северокорейский лидер на специальном поезде направляется к границе.

Встреча двух лидеров, как уточняет YTN, должна пройти 13 сентября. Это подтвердил РБК источник в российской делегации. Он добавил, что встреча будет не в рамках ВЭФ. Российские СМИ пишут, что встреча состоится на Дальнем Востоке.

Власти Северной Кореи информации о возможном визите пока никак не комментировали. В прошлый раз Ким Чен Ын посещал Россию в 2019 году. Его поезд прибыл на станцию Хасан в Приморском крае, после чего он посетил Владивосток.

О том, что Ким Чен Ын планирует встретиться с Владимиром Путиным, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По их данным, Ким Чен Ын поедет из Пхеньяна, вероятно на бронепоезде, во Владивосток, где вместе с президентом РФ примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с RTVI заявил, что на ВЭФ встреча Путина и Ким Чен Ына не запланирована. «Таких контактов на ВЭФ не планируется», — сказал он. При этом представитель Кремля не подтвердил, но и не опроверг визит лидера КНДР в Россию.