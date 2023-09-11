экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Ким Чен Ын выехал в Россию на бронепоезде, где 13 сентября встретится с Путиным, — СМИ
Ким Чен Ын (слева) и Владимир Путин во время переговоров на острове Русский в апреле 2019 года
Ким Чен Ын (слева) и Владимир Путин во время переговоров на острове Русский в апреле 2019 года
Предыстория: Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре для встречи с Путиным, - The New York Times

CentralAsia (CA) -  Лидер КНДР Ким Чен Ын 11 сентября отбыл на поезде из Пхеньяна в Россию, где должна состояться встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.

По его словам, сейчас северокорейский лидер на специальном поезде направляется к границе.

Встреча двух лидеров, как уточняет YTN, должна пройти 13 сентября. Это подтвердил РБК источник в российской делегации. Он добавил, что встреча будет не в рамках ВЭФ. Российские СМИ пишут, что встреча состоится на Дальнем Востоке.

Власти Северной Кореи информации о возможном визите пока никак не комментировали. В прошлый раз Ким Чен Ын посещал Россию в 2019 году. Его поезд прибыл на станцию Хасан в Приморском крае, после чего он посетил Владивосток.

О том, что Ким Чен Ын планирует встретиться с Владимиром Путиным, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По их данным, Ким Чен Ын поедет из Пхеньяна, вероятно на бронепоезде, во Владивосток, где вместе с президентом РФ примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с RTVI заявил, что на ВЭФ встреча Путина и Ким Чен Ына не запланирована. «Таких контактов на ВЭФ не планируется», — сказал он. При этом представитель Кремля не подтвердил, но и не опроверг визит лидера КНДР в Россию.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com