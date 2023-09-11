В Узбекистане произошло землетрясение. Эпицентр находился в Фергане

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане произошло очередное землетрясение. Эпицентр находился в Ферганской области в 244 км от Ташкента, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

«На территории Узбекистана 11 сентября в 06:54 произошло землетрясение. Эпицентр располагался в Ферганской области, рядом с городом Фергана. Магнитуда составила 4,5; глубина – 5 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 244 км в юго-восточном направлении», – говорится в сообщении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ферганская область: 4 балла, 17 км;

Андижанская область: 2-3 балла, 78 км;

Наманганская область: 2 балла, 86 км.