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В Узбекистане произошло землетрясение. Эпицентр находился в Фергане

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане произошло очередное землетрясение. Эпицентр находился в Ферганской области в 244 км от Ташкента, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

«На территории Узбекистана 11 сентября в 06:54 произошло землетрясение. Эпицентр располагался в Ферганской области, рядом с городом Фергана. Магнитуда составила 4,5; глубина – 5 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 244 км в юго-восточном направлении», – говорится в сообщении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ферганская область: 4 балла, 17 км;

Андижанская область: 2-3 балла, 78 км;

Наманганская область: 2 балла, 86 км.

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