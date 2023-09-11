В Туркестанской области Казахстана дядя держал своих племянниц 17 лет в рабстве

CentralAsia (KZ) - В выпуске программы «Koremiz» показали историю двух сестер, которые оказались в трудовом рабстве у собственного дяди, передает Qaz365.kz.

Назгуль и Кундыз 17 лет проживали в трудовом рабстве в селе Ескі Шілік Туркестанской области Казахстана. Эту ситуацию обнаружили одноклассники сестер, которые обратили внимание на их положение и попросили о помощи.

По свидетельствам очевидцев, за то, что девушки оказались в таком состоянии, и жили в голоде и без одежды, ответственен их родной дядя. Оказалось, что государство им выплачивало пенсии по инвалидности, но мужчина присваивал деньги умственно отсталых сестер себе и заставлял девушек пасти скот и жить в ужасных условиях.

«Я не узнала своих одноклассниц. Девочки очень похудели, их тела были иссечены шрамами, волосы коротко постригли. В школе они были красивыми девочками. Они также получали помощь от государства, так как были сиротами, но все деньги забирал их брат, и он заставлял их работать на пастбище и жить в ужасных условиях», - говорит Гулсимжан Адилжан.

Как вспоминает другая одноклассница девушек Айша Мустафина, когда они учились в школе, мать была больна, а отец умер. Когда у них мать еще была жива, девочки ходили чистенькие, оприятны. Когда девочки учились в 9-10 классах, у них умерла мать и они переехали жить к дяде, после чего их состояние заметно ухудшилось.

В настоящее время сестры живут в ужасном состоянии, сообщили одноклассники.

«Живут в сарае для скотников. С утра до вечера пасут скот. «Зарплату нам дает руководитель, но ее получает дядя», – говорят они. Девушки никогда не ходили в магазин. Лицо Кундыз в царапинах. «Избили, наверное», подумали мы. У них даже под одеждой нет нижнего белья. Не поверив, спросили у самих девушек, на что получили утвердительный ответ.

В начале девочек под свою опеку взял их дядя Канат Абильдаев. Им даже давали жилье от государства. Однако их дядя отказался от жилья. Канат Абильдаев рассказал о том, как жилось девушки у него.

«Они тогда были школьницами. Жили средне. У них были проблемы со здоровьем. Ни с кем не разговаривали, были замкнутыми. Оставали в интеллектуальном развитии. Такой диагноз был поставлен врачами. «Врач поставил (диагноз). «У них задержка умственного развития, слабая память, быстро забывают», - сказали врачи. Обе состоят на учете. И после окончания школы они жили у нас. Принимали лекарства. Но с 2016 года я их не видел», – сказал он.

Затем девчат забирает другой дядя Саулебек Абильдаев. Сначала он попросил Каната, чтобы девочки помогли им няньчить детей, а потом он оставил их у себя на совсем.

«Эти девушки живут у меня уже почти 7 лет. Они больны. Я их держу всегда рядом с собой, коль несу за них ответственность. На одну получаем государственное пособие в размере 89 тысяч тенге, на другую - 71 тысячу тенге. Постоянно проходят обследование в больнице. После того, как у младшей обнаружили туберкулез, супруга их переселила подальше, чтобы другие дети не заразились», – объяснил она причину отдельного проживания девушек.

Несколько дней назад сестры были освобождены от рабства. Психотерапевт провел беседу с девушками, возрастом 27 и 32 года, и установил, что у них не было выявлено признаков шизофрении, передает «Голос народа».

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