ВСУ продвигаются в районе Клещеевки и Андреевки, что под Бахмутом, – Минобороны Украины

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CentralAsia (CA) - Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ имеют определенный успех в районе Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении, за прошедшую неделю удалось освободить 2 кв. км на этом направлении.

«На Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины имели определенный успех в районе Клищеевки и Андреевки...

За прошедшую неделю освобожденная территория там (на Бахмутском направлении) составила около 2 кв. км», - сказала она на брифинге.

Маляр сообщила, что Силы обороны Украины в районе Клищеевки и Андреевки на Бахмутском направлении вытесняют войска РФ с занимаемых позиций и там есть «определенные продвижения вперед».

По ее словам, за время наступательной кампании под Бахмутом освобождено 49 кв. км территории.

На южном фронте украинские войска на прошлой неделе удачно наступали в районе Роботино и Вербового: «В ходе наступательных действий на прошлой неделе у нас были успехи южнее Роботино и западнее Вербового».

В этих районах ВСУ закрепляются, сообщила она.

Маляр заявила, что на юге ВСУ в течение прошлой недели освободили 1,5 кв. км: «Есть продвижение, определенные успехи. За прошедшую неделю у нас там (на юге) 1,5 кв. км освобождено».