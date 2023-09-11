Эрдоган прилетит в Казахстан в ноябре

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (KZ) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Казахстан. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом., передает Tengrinews.kz.

«Визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана на 10 юбилейный саммит Организации тюркских государств запланирован на 3 ноября. Мы договорились организовать и провести его на самом высоком уровне. Это еще один путь развития нашего партнерства в стратегическом духе», - сообщил Нуртлеу.

Напомним, 16 марта 2023 года в ходе внеочередного саммита Организации тюркских государств в Анкаре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил главу Турции на юбилейный саммит.

Тогда же президент указал и город проведения - Туркестан.

«Вы знаете, какая сейчас сложная геополитическая и экономическая ситуация в мире. В этих условиях очень важно укрепление сотрудничества тюркского мира. Тем самым наша организация демонстрирует, что заняла достойное место на международной арене. Нашим странам необходимо вывести политическое, экономическое и культурное взаимодействие на новый уровень. Это одно из приоритетных направлений внешней политики Казахстана», - отмечал ранее президент Касым-Жомарт Токаев.

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