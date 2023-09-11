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Погодные условия поздней осенью замедлят, но не остановят контрнаступление ВСУ, - ISW
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Ливни и сильная грязь поздней осенью замедлят продвижение как ВСУ, так и российских войск, а низкие температуры создадут множество проблем с логистикой, однако не остановят контрнаступление украинской армии. Такое мнение высказывают в своем обзоре аналитики американского Института изучения войны (ISW).

«Хотя погодные условия повлияют на украинские контрнаступательные операции, они не приведут к их окончательному прекращению. Зимой на территории Украины наблюдаются сильные морозы, что делает местность более благоприятной для механизированных маневренных боевых действий», - говорится в сообщении.

В ISW отмечают, что начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские силы продолжат контрнаступательные операции до конца 2023 года, и что холодная и влажная погода повлияет на активные боевые действия, но не остановит их.

В свою очередь глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что украинским силам, вероятно, осталось лишь 30-45 дней «боевой погоды».

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