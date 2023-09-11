Муфтий Узбекистана призвал к умеренности, в том числе в ношении одежды и бороды

CentralAsia (UZ) - Председатель Управления мусульман, муфтий Узбекистана Нуриддин Холикназаров выступил с критикой излишеств в религии, затронув вопросы ношения одежды, поведения, паломничества и другие. Видео его выступления опубликовала пресс-служба управления, передает «Газета.uz».

Муфтий подчеркнул, что в исламе нет жёстких правил относительно одежды и внешнего вида, и что некоторые излишества, которые наблюдаются в религии, не имеют оснований.

«Мы переусердствовали в культуре ношения одежды. Сформировалось мнение, что ислам подразумевает ношение определённой одежды и определённый внешний вид. Есть правило, оставленное нам нашим пророком. В исламе не принята определённая форма, это и невозможно, это не религия одной нации, это не религия одного климата», — отметил Нуриддин Халикназаров.

Он процитировал пророка Мухаммеда: «Поистине, Аллах не смотрит ни на ваше обличье, ни на имущество ваше».

«Нет такого требования, что если вы стали мусульманином, то вам надо носить определённую форму. Ислам послан всему человечеству — у арабов своя одежда, у турков — своя, мусульмане в Индонезии и Малайзии носят свою одежду, а узбеки — свою. Ислам учит умеренности и мере в том числе в одежде. Надо знать меру, не надо носить и бесстыдную одежду, которая позорит на весь мир, и чёрную-причёрную одежду по-арабски. Закрывать части тела, которые закрывать не предписано, не нужно», — отметил он.

«Требуется соблюдать меру. В нашем учении женщинам не предписано закрывать лицо, носить определённую одежду, носить чёрное, закрывать лицо, надевать перчатки. В нашем учении лицо, кисти рук и ступни женщин не считаются авратом (частями тела, которые нужно прикрывать), для этих частей не требуется специальной одежды… Превышение этих требований — это уже излишество, о котором мы говорим», — сказал муфтий.

Он остановился также на вопросе ношения бороды мусульманами. «Ношение бороды — суннат (действие, считающееся желательным для мусульман), никто это не отрицает. Но и сподвижники нашего пророка, и улемы нашего учения во многих своих указаниях рекомендовали, чтобы борода была не длиннее одной кабзы (ширина ладони) и была приведена в порядок», — отметил муфтий.

Нуриддин Холикназаров призвал верующих к разумному и правильному толкованию и других вопросов в исламе.

«Некоторые говорят, что нельзя молиться, стоя за людьми, у которых золотые зубы или пломбы в зубах. Где документ об этом, где доказательства? Кто дал вам право так утверждать?» — сказал глава Управления мусульман.

«В последнее время наблюдаются излишества и в вопросах хаджа и умры. Чрезмерное прославление людей, совершивших паломничество, также является излишеством. Стелить километры ковровых дорожек, приводить малолетних детей и плевать им в рот и так далее — это излишество. Так делать нельзя. Если он посетил дом Аллаха (Каабу), совершал паломничество, он получил благословение, ничего более того», — заявил он.

Председатель Управления мусульман отметил, что в наблюдается и излишество в проявлении уважения к родителям.

«Мы видим в социальных сетях, как некий мужчина моет ноги матери и пьёт эту воду. Наша религия этого не требует. Уважать родителей не значит пить воду, которой помыты их ноги. Уважать родителей не значит везти их в Каабу и напоказ перед всем миром целовать их ноги. Оказывать им помощь, удовлетворять их потребности, получать их благословение. Остальное — излишество», — сказал муфтий.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане планируется ввести административную ответственность за ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать личность.