Визит министра МИД Монголии в Австралию начинается сегодня

слева: Пенни Вонг и Батцэцэг Батмөнх

CentralAsia (MNG) - Глава министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх по приглашению министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг с 12 по 15 сентября посещает Австралию с официальным визитом.

В ходе визита министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх нанесет визит вежливости спикеру парламента Австралийского Союза, проведет официальные переговоры с министром иностранных дел и встретится с главой и членами Австрало-Монголийского союза. Группа дружбы в Парламенте Австралии и другие официальные лица обсуждают вопросы двусторонних отношений, в ней расширяют сотрудничество в торговле, экономике, образовании, горнодобывающей и сельскохозяйственной сферах, поддерживают обмен граждан, а также делятся мнениями по международным и региональным вопросам. вопросы, представляющие взаимный интерес.

Министр посетит Австралийский институт международных отношений и прочтет лекцию на тему «Международные отношения Монголии: политика Северо-Восточной Азии». Она также посетит открытие первого выступления монгольского ансамбля Морин Хуур на сцене Сиднейского оперного театра.

Это первый визит на высоком уровне после 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Содружеством Австралии.

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