экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Вьетнам и Монголия активизируют сотрудничество правоохранительных органов
слева: Нямбаатар Хишгээ и То Лам
слева: Нямбаатар Хишгээ и То Лам

CentralAsia (MNG) -  Министр общественной безопасности То Лам встретился с прибывшим в Ханой министром юстиции и внутренних дел Монголии Нямбаатаром Хишгээ 11 сентября, договорившись активизировать сотрудничество сторон в различных областях.

Подчеркнув развитие двусторонних отношений между странами, Лам выразил радость по поводу растущего сотрудничества между министерством Вьетнама и правоохранительными органами Монголии, включая Министерство юстиции и внутренних дел. Стороны подписали соглашения о сотрудничестве в области предупреждения и борьбы с преступностью, передаче осужденных, экстрадиции, а также сотрудничестве в строительстве кавалерийских войск. Министр сообщил гостю, что монгольские лошади, подаренные кавалерийской части Министерства общественной безопасности, находятся в хорошем состоянии и уходе.

Со своей стороны Нямбаатар Хишгээ рассмотрел положительные результаты, достигнутые между двумя министерствами за прошедшее время, и подтвердил свое желание укреплять и расширять такое сотрудничество в будущем.

Министры договорились продолжать содействовать обмену делегациями на всех уровнях и поддерживать тесную и эффективную совместную работу своих министерств, включая подготовку мероприятий, посвященных 70-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Монголией в 2024 году.

Стороны продолжат развивать сотрудничество в борьбе с различными видами трансграничной преступности с участием двух стран. Они будут расширять обмен информацией, обмениваться опытом, сотрудничать в обучении и улучшать возможности своего персонала по предотвращению и эффективной борьбе с такими преступлениями, как коррупция, незаконный оборот наркотиков и транснациональная преступность, способствуя поддержанию мира, стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях.

Министры заявили, что будут координировать работу по эффективной реализации соглашений о сотрудничестве, подписанных между двумя странами и министерствами. Кроме того, они готовятся подписать документы о сотрудничестве в сфере профилактики и контроля наркоторговли, а также пересечения границ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com