Вьетнам и Монголия активизируют сотрудничество правоохранительных органов

слева: Нямбаатар Хишгээ и То Лам

CentralAsia (MNG) - Министр общественной безопасности То Лам встретился с прибывшим в Ханой министром юстиции и внутренних дел Монголии Нямбаатаром Хишгээ 11 сентября, договорившись активизировать сотрудничество сторон в различных областях.

Подчеркнув развитие двусторонних отношений между странами, Лам выразил радость по поводу растущего сотрудничества между министерством Вьетнама и правоохранительными органами Монголии, включая Министерство юстиции и внутренних дел. Стороны подписали соглашения о сотрудничестве в области предупреждения и борьбы с преступностью, передаче осужденных, экстрадиции, а также сотрудничестве в строительстве кавалерийских войск. Министр сообщил гостю, что монгольские лошади, подаренные кавалерийской части Министерства общественной безопасности, находятся в хорошем состоянии и уходе.

Со своей стороны Нямбаатар Хишгээ рассмотрел положительные результаты, достигнутые между двумя министерствами за прошедшее время, и подтвердил свое желание укреплять и расширять такое сотрудничество в будущем.

Министры договорились продолжать содействовать обмену делегациями на всех уровнях и поддерживать тесную и эффективную совместную работу своих министерств, включая подготовку мероприятий, посвященных 70-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Монголией в 2024 году.

Стороны продолжат развивать сотрудничество в борьбе с различными видами трансграничной преступности с участием двух стран. Они будут расширять обмен информацией, обмениваться опытом, сотрудничать в обучении и улучшать возможности своего персонала по предотвращению и эффективной борьбе с такими преступлениями, как коррупция, незаконный оборот наркотиков и транснациональная преступность, способствуя поддержанию мира, стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях.

Министры заявили, что будут координировать работу по эффективной реализации соглашений о сотрудничестве, подписанных между двумя странами и министерствами. Кроме того, они готовятся подписать документы о сотрудничестве в сфере профилактики и контроля наркоторговли, а также пересечения границ.

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