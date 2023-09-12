Южнокорейский ритейлер больших коробок вышел на рынок Монголии

CentralAsia (MNG) - Южнокорейский ритейлер больших коробок Homeplus впервые вышел на рынок Монголии, подписав стратегическое партнерство с гигантом розничной торговли страны Circle Group.

Целью сделки является поставка более 200 продуктов частных брендов Homeplus (PB), от обработанных пищевых продуктов до товаров для дома, в магазины Circle Group в регионе Улан-Батор.

Circle Group — 28-летняя компания с разнообразным опытом ведения бизнеса, включая внешнюю торговлю и строительство.

Здесь работают популярные дисконтные магазины «Оргил» и магазины премиум-класса Tout’en. Сообщается, что руководители Circle Group дважды ездили в штаб-квартиру Homeplus, чтобы завершить соглашение.

Homeplus будет предлагать разнообразные продукты из своей линейки продуктов PB Homeplus Signature в 14 магазинах «Оргил» и Tout’en по всему Улан-Батору.

Ассортимент продукции будет включать в себя обработанные пищевые продукты, приправы, закуски, напитки и предметы первой необходимости, такие как туалетная бумага и влажные салфетки.

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