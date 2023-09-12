Железная руда и концентрат будут торговаться на MSE с этой недели

CentralAsia (MNG) - Первые торги железной рудой и концентратом через Монгольскую фондовую биржу (MSE) состоятся 15 сентября.

Государственный промышленный комплекс «Монголросцветмет» и АО «Дарханская металлургическая промышленность» зарегистрировались в качестве продавца и заключили договор. Поэтому MSE приняла заказы от этих компаний и наладит первую торговлю железной рудой и концентратом.

Закон «О бирже горнодобывающей продукции» был одобрен Великим Государственным Хуралом и вступил в силу 30 июня этого года. В связи с принятием этого закона торговля углем осуществлялась через Монгольскую фондовую биржу. Государственное АО «Эрдэнэс Тавантолгой» недавно сообщило, что оно заработало 121,7 миллиона долларов США или 420,0 миллиарда тугриков дополнительного дохода, продав 3,5 миллиона тонн угля на 43 торгах на Монгольской фондовой бирже.

Торгуя на фондовой бирже, цена продажи открыта и прозрачна, появляется возможность предотвратить такие проблемы, как хищение угля, а также увеличиваются налоговые поступления.

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