С начала года Монголия экспортировала 40,9 млн тонн угля

CentralAsia (MNG) - За январь-август Монголия реализовала 40,9 млн тонн каменного угля, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Кроме того, поставлено 1,02 миллиона тонн медного концентрата, или на 4,7 процента больше, чем в январе-августе 2022 года, что составило 17,7 процента экспортной выручки.

По данным Главного таможенного управления, 21,1 процента средств, потраченных на импорт, составили нефтепродукты, 14,1 процента - грузовые и легковые автомобили, оборудование, запчасти и 2,1 процента - энергоносители.

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