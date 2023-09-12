В Красноярске будут обучать будущих металлургов из Монголии

CentralAsia (MNG) - В Красноярске будут обучать будущих металлургов из Монголии на базе Сибирского федерального университета. Соответствующий меморандум о намерениях по реализации программы подписали вице-президент компании РУСАЛа Елена Безденежных, госсекретарь Министерства горнорудной и тяжелой промышленности Монголии Ганбадраа Батбаяр и президент СФУ Александр Усс.

Планируется, что уже в 2023 году Сибирский федеральный университет начнет подготовку студентов из Монголии по металлургическим и инженерным специальностям. Алюминиевая компания выступила одним из инициаторов проекта, и будет оказывать организационную, финансовую и экспертную поддержку.

Госсекретарь Министерства горнорудной и тяжелой промышленности Монголии Ганбадраа Батбаяр отметил, что это соглашение в реализации проекта современного производства по переработке сырья с развитой железнодорожной и транспортной инфраструктурой. Также это положительно скажется на паны провести технические и технологические реформы в стране.

«Меморандум даст стимул для развития смежных отраслей, малого и среднего бизнеса, а также позволит создать дополнительные рабочие места в тяжелой промышленности», — рассказал Ганбадраа Батбаяр.

Сенатор России Александру Усс подчеркнул, что у Монголии и Красноярского края большие возможности для совместной работы. Между регионом и страной были уже достигнуты договорённости о сотрудничестве в таких сферах, как промышленность, разработка недр, строительство, медицина, туризм. И конечно, важнейшей сферой взаимодействия считаю подготовку кадров.

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