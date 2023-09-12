В рамках «продовольственной революции» льготные кредиты фермерам составляют ₮440 млрд

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа посетил сельскохозяйственные угодья ООО «Сэлэнгэ Тариа Группы МТС» в сомоне Цагааннуур аймака Сэлэнгэ.

В 2023 году аграрии посеяли зерновые культуры на 369,3 тыс. га, из них пшеницу - 345,4 тыс. га, картофель - 18,4 тыс. га, овощи - 13,9 тыс. га, кормовые культуры - 89,3 тыс. га, масличные - 131,7 тыс. га, а также фруктов и ягод на 7 тыс. га соответственно. Всего обработано 629,6 тыс. га.

По предварительным оценкам, за счет внутреннего урожая можно обеспечить 100 процентов потребностей в пшенице и картофеле, а также более 80 процентов потребностей в овощах, как было представлено Президенту Монголии.

По сравнению с прошлым годом производство пшеницы увеличится на 17 процентов, овощей - на 18,3 процента, кормов - на 42,4 процента.

В рамках Национального движения своим постановлением №36 Великий Государственный Хурал утвердил инвестирование и финансирование 1,7 трлн тугриков в пищевой и сельскохозяйственный сектор в течение следующих пяти лет.

На сегодняшний день более 1700 предприятий получили инвестиционные и оборотные кредиты на сумму около 440 миллиардов тугриков. В том числе 1200 предприятий, работающих в растениеводстве, получили льготные кредиты на сумму 150 миллиардов тугриков.

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