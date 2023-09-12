Спикер парламента Монголии находится с визитом в Сеуле

CentralAsia (MNG) - 11 сентября делегация во главе со спикером парламента Монголии Занданшатаром Гомбожавом прибыла в Сеул для участия в международной конференции «Транстихоокеанский диалог по устойчивому развитию».

По прибытии в Сеул спикер парламента Занданшатар встретился с депутатом Национальной ассамблеи Республики Корея, председателем фракции партии «Народная власть» в Национальной ассамблее Юн Чжэ Угом.

В начале встречи, выразив удовлетворение личной встречей с председателем ВГХ Гомбожавын Занданшатаром депутат Национального Собрания Республики Корея Юн Чжэ Уг отметил, что удовлетворен активным развитием отношений между нашими двумя странами в политической, социальной и экономической сферах. «В 2011 году парламенты наших двух стран подписали Меморандум о сотрудничестве. В связи с этим я рад развитию наших отношений. Данный визит председателя Великого Государственного Хурала станет значительным импульсом для дальнейшего развития сотрудничества между высшими законодательными органами двух стран»,- добавил Юн Чжэ Уг.

В свою очередь спикер парламента Монголии Занданшатар отметил, что удовлетворен тем фактом, что отношения между Монголией и Республикой Корея за последние 30 лет глубоко развились во всех социально-экономических сферах, и в настоящее время развиваются на уровне «стратегического партнерства».

Он сообщил, что в рамках цели укрепления парламентской демократии и обеспечения демократического представительства ВГХ провел правовые реформы и внес поправки в Конституцию Монголии. «Мы изучаем передовую практику Национального собрания Республики Корея по переходу на принципы классических парламентских дебатов в составе 126 депутатов, которые будут избраны по итогам очередных выборов ВГХ в 2024 году»,- сказал спикер парламента Монголии Занданшатар отметив давние исторические отношения между двумя странами.

На встрече присутствовали член ВГХ, министр труда и социальной защиты Булгантуяа Хурэлбаатар и другие официальные лица.

источник: Великий Государственный Хурал

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