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Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 2862

CentralAsia (CA) -  Еще 200 погибших нашли при разборе завалов зданий, обрушившихся при землетрясении в Марокко. Число жертв выросло до 2862 человек. Несколько часов назад сообщалось о 2681 погибшем. Обновленную статистику приводит агентство AFP. Еще 2501 человек получил ранения.

К поискам жертв подключились спасатели из Испании, Великобритании и Катара. Землетрясение разрушило многие здания в исторической части Марракеша, которая внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Повреждения получила возведенная в XII веке мечеть Тинмель.

Землетрясение произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Его магнитуда составила 6,9. Очаг был в 80 км от Марракеша на глубине 10 км. За землетрясением последовали несколько афтершоков магнитудой от 3,3 до 4,8. Глава отдела Национального геофизического института Марокко Насер Джабур назвал землетрясение самым разрушительным за прошедшие 100 лет.

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