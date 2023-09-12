В Новосибирской области РФ самолет совершил аварийную посадку в поле, на борту находится 170 человек (видео)

В Новосибирской области РФ самолет совершил аварийную посадку в поле, на борту находится 170 человек

CentralAsia (CA) - Самолет Airbus-A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области, сообщает МЧС России. По предварительным данным, пострадавших нет.

Изначально МЧС и транспортная прокуратура региона сообщала, что на борту находится 159 человек, включая 23 ребенка и шесть членов экипажа. Позднее МЧС по Новосибирской области уточнило, что на борту 170 человек.

Согласно данным Flightradar, самолет не выполнил посадку в аэропорту Омска, сменил курс, выставил код ответчика 7700 (основной сигнал тревоги), а затем полетел в сторону Новосибирска. ТАСС в пресс-службе аэропорта Новосибирска подтвердили, что самолет летел на запасной аэродром.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил ТАСС, что предварительная причина аварийной посадки — отказ гидросистемы. Глава Убинского района Олег Конюк заявил агентству, что фюзеляж самолета не разрушен, все пассажиры эвакуированы. Хоценко в Telegram-канале написал, что на месте работают спасатели.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. «РИА Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС сообщает, что строений и разрушений на месте аварийной посадки нет.

⇳