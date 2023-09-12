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Улицы португальского городка Анадия затопило красным вином. Видео

CentralAsia (CA) -  В городке Анадия в округе Авейру в центральной Португалии из-за разрыва двух винных резервуаров произошел разлив этого напитка, передает Jornal de Notícias. На снятых очевидцами роликах видно, как поток красного вина течет по одной из улиц. Местные СМИ сообщают, что в городе случился настоящий винный потоп. Инцидент произошёл утром в воскресенье.

Причина разрушения резервуаров на винзаводе Destilaria Levira пока не установлена. Как уточняет издание Diário de Coimbra, из них вылилось 2,2 млн л вина. Его удалось собрать и отправить на станцию очистки сточных вод.

«Нашей самой большой заботой было то, чтобы вино не попало в реку Сертима и не вызвало экологическую катастрофу. Наш координатор гражданской защиты докладывает, что проводится мониторинг, но экологических проблем удается избежать», — сказал Jornal de Notícias вице-президент городского совета Анадии Хорхе Сампайо.

Владеющая резервуарами компания Destilaria Levira взяла на себя ответственность за причиненный материальный ущерб. Пострадавших в результате инцидента не было.

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