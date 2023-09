Улицы португальского городка Анадия затопило красным вином. Видео

CentralAsia (CA) - В городке Анадия в округе Авейру в центральной Португалии из-за разрыва двух винных резервуаров произошел разлив этого напитка, передает Jornal de Notícias. На снятых очевидцами роликах видно, как поток красного вина течет по одной из улиц. Местные СМИ сообщают, что в городе случился настоящий винный потоп. Инцидент произошёл утром в воскресенье.

Rivers of wine flooded the streets of the Portuguese city of Anadia.



According to local media, two tanks burst at the winery yesterday. As a result, 2.2 thousand liters of wine poured into the streets. pic.twitter.com/rMiEmwq7cJ