Улицы португальского городка Анадия затопило красным вином. Видео

CentralAsia (CA) - В городке Анадия в округе Авейру в центральной Португалии из-за разрыва двух винных резервуаров произошел разлив этого напитка, передает Jornal de Notícias. На снятых очевидцами роликах видно, как поток красного вина течет по одной из улиц. Местные СМИ сообщают, что в городе случился настоящий винный потоп. Инцидент произошёл утром в воскресенье.

Rivers of wine flooded the streets of the Portuguese city of Anadia.



According to local media, two tanks burst at the winery yesterday. As a result, 2.2 thousand liters of wine poured into the streets. pic.twitter.com/rMiEmwq7cJ — MARIA (@its_maria012) September 11, 2023

Причина разрушения резервуаров на винзаводе Destilaria Levira пока не установлена. Как уточняет издание Diário de Coimbra, из них вылилось 2,2 млн л вина. Его удалось собрать и отправить на станцию очистки сточных вод.

«Нашей самой большой заботой было то, чтобы вино не попало в реку Сертима и не вызвало экологическую катастрофу. Наш координатор гражданской защиты докладывает, что проводится мониторинг, но экологических проблем удается избежать», — сказал Jornal de Notícias вице-президент городского совета Анадии Хорхе Сампайо.

Владеющая резервуарами компания Destilaria Levira взяла на себя ответственность за причиненный материальный ущерб. Пострадавших в результате инцидента не было.