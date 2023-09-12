Премьер Армении объяснил ратификацию Римского статута и учения с США

Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Армения начала ратификацию основополагающего документа Международного уголовного суда (МУС), Римского статута, для расследования события на границе с Азербайджаном, заявил премьер Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.

Он уточнил, что речь идет об инцидентах, произошедших в мае 2021-го и сентябре 2022-го, сам процесс ратификации начался в минувшем декабре. Вовлечение суда в Гааге сможет существенно увеличить безопасность Армении в условиях, «когда ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства». Пашинян подчеркнул, что Ереван не может игнорировать происходящее и ничего не делать, правительство старается получить дополнительные международные рычаги безопасности.

«К сожалению, в контексте отношений между Российской Федерацией и Гаагским уголовным судом вышло плохое совпадение. Этот процесс совершенно не связан с армяно-российскими отношениями, он связан с приграничной напряженностью», — пояснил Пашинян.

Пашинян напомнил, что до этого Ереван не ратифицировал статут, поскольку Конституционный суд республики выявил противоречия этого документа с Основным законом. С 2015 года в Армении «новая Конституция, эти противоречия ушли, и мы идем вперед своим путем, потому что это документ, который мы подписали», отметил премьер-министр.

Отвечая на другие претензии российской стороны, Пашинян напомнил, что совместные учения армянских и американских военных проходят не впервые, и призвал не политизировать визит его жены в Украину, где она передала партию гуманитарной помощи. Он подчеркнул, что она уже долгое время участвует в мероприятиях международного партнерства первых леди и джентльменов — супругов глав государств.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. В конце 2022 года правительство обратилось в Конституционный суд Армении с просьбой признать юрисдикцию МУС с целью судебного разбирательства по делу о действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе. 1 сентября армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС. В ответ МИД РФ запросил у Армении разъяснения в связи с отправкой проекта ратификации в парламент.

Между тем 17 марта 2023 года Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ордер выдан по делу о незаконном вывозе детей с занятых российскими силами территорий Украины. Приводить ордер в исполнение обязаны государства, ратифицировавшие Римский статут.

11 сентября в Армении начались военные учения с американским контингентом. В этом году Ереван отказался от участия в двух учениях совместно с ОДКБ.