Кремль привел детали предстоящих переговоров Путина и Ким Чен Ына

Ким Чен Ын (слева) и Владимир Путин во время переговоров на острове Русский в апреле 2019 года

CentralAsia (CA) - В рамках визита в Россию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына запланированы переговоры делегаций и личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

Зарубин спросил, когда и при каких обстоятельствах пройдет встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына.

«Она может состояться на днях. Это будет полноформатный визит — переговоры делегаций. После при необходимости лидеры продолжат разговор один на один», — ответил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что также планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из КНДР.

Точную дату назначенных переговоров Дмитрий Песков не уточнил. На вопрос о том, где состоится встреча, он ответил: «Пока мы не говорим. На Дальнем Востоке». Пресс-конференция по итогам встречи не запланирована.

Коснувшись содержания переговоров, Песков отметил, что российская сторона при необходимости готова обсудить с партнерами санкционный режим Совета безопасности ООН в отношении Северной Кореи. «Мы координируем наши действия (как члена Совбеза ООН), будучи соседями и партнерами с Северной Кореей»,— подчеркнул пресс-секретарь.

Дмитрий Песков также прокомментировал призывы США к КНДР не продавать оружие России: «Как вы знаете, все-таки реализуя наши отношения с нашими соседями, в том числе и с Северной Кореей, для нас важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона. Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться».

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын покинул Пхеньян 10 сентября на спецпоезде. В поездке в Россию его сопровождают высокопоставленные члены северокорейского правительства. Телеканал YTN сообщал, что его встреча с Владимиром Путиным может состояться 13 сентября. Дмитрий Песков уточнил, что встреча не планируется в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, как ранее сообщали СМИ.

Источники New York Times сообщали, что российская сторона в результате переговоров лидеров хочет получить артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а КНДР хотела бы, чтобы Россия предоставила ей передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок.