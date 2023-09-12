Ташкент накрыла пыльная мгла. Уровень РМ2,5 превышал допустимый в 43 раза. Фото

CentralAsia (UZ) - Ташкент и другие регионы Узбекистана во второй половине дня 11 сентября накрыла пыльная мгла. В столице качество воздуха несколько часов было вредным, к вечеру оно начало улучшаться. В «Узгидромете» прокомментировали ситуацию.

Так, прохладные и относительно влажные воздушные массы, в течение недели формировавшиеся на Кавказе, через Каспийское море вышли на северо-западные районы Узбекистана, и в течение дня 11 сентября смещались по остальной территории страны.

Прохождение фронта западного вторжения по большинству областей местами вызвало усиление ветра до 13−17 м/с, а по югу и пустынной зоне — до 20 м/с. По Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям ветер сопровождался пыльным поземком, с ухудшением видимости до 500−2000 метров.

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Во второй половине дня фронтальная облачная полоса подошла к западным районам Ташкента. С 15:05 до 16:00 мин в столице отмечалось усиление ветра до 10−12 м/с. Ветер поднимал частицы пыли с иссушенной поверхности земли, что обусловило помутнение воздуха и ухудшение видимости до 1400 м.

Содержание мелкодисперсных частиц РМ10 в атмосферном воздухе Ташкента в это время составило 1322 мкг/м3, что выше предельно допустимого значения, установленного Всемирной организацией здравоохранения, в 2,4 раза; а частиц РМ2,5 — 219 мкг/м3, или выше допустимого в 43 раза.

Пыльная мгла в Ташкенте сохранится до утра, отметили в «Узгидромете».