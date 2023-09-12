Умер генетик Иэн Уилмут — автор эксперимента по клонированию овечки Долли

Профессор сэр Иэн Уилмут, вместе со своим творением, овцой Долли

CentralAsia (CA) - Умер профессор Иэн Уилмут — эмбриолог и генетик, один из авторов эксперимента по клонированию овечки Долли. Ему было 79 лет. Как сообщает The Herald, у ученого была болезнь Паркинсона.

Овечка Долли родилась в 1996 году. Это был первый успешный эксперимент по созданию клона млекопитающего из ядра соматической клетки. Его провели в Рослинском институте в Шотландии.

Технология клонирования заключалась в том, что из яйцеклетки овцы удалили ДНК и заменили её ДНК из замороженной клетки вымени овцы, которая умерла много лет назад. Затем на яйцеклетку воздействовали электричеством, чтобы она выросла как оплодотворённый эмбрион.

Ученые в ходе эксперимента совершили 277 попыток клонирования. В 29 случаях начали формироваться эмбрионы — и только один из них выжил. Овечка Долли прожила шесть лет, потом ее усыпили из-за выявленных заболеваний. Долли родила шестерых ягнят.

Иэн Уилмут за свою работу был посвящен в рыцари. До 2012 года он работал в Университете Эдинбурга, затем ушел на пенсию.