В Таджикистане снова пыльная буря

Пыльный Душанбе

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 2-13 сентября в связи с усилением юго-западного ветра (местами до 18-23 м/с) в районах Хатлонской области (особенно на юге), в Душанбе и районах республиканского подчинения ожидается пыльная буря.

Она проникла в страну с юго-запада, сообщает Агентство по гидрометеорологии Таджикистана.

По данным ведомства в связи с этим, увеличивается загрязнение атмосферного воздуха взвешенными частицами (пыль) и частицами размером до 10 мкм (Pm-10).

Между тем, температура воздуха в республике в эти дни Таджикистана снизится по сравнения с предыдущими днями на 1-2 градуса.

Облачность будет переменная, но осадков не ожидается.

По данным замеров в режиме реального времени, сейчас индекс качества воздуха в Душанбе «нездоровый».

Индекс качества воздуха - это показатель, который отображает, насколько чист или загрязнен воздух в определенной местности. Шкала изменяется от 0 до 500 единиц и делится на шесть категорий: от хорошего до опасного. Чем выше значение индекса, тем выше уровень загрязненности воздуха и наоборот.

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