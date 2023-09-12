Путин назвал условие переговоров с Украиной

// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (CA) - Если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть добьются от Киева отмены указа украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ, сообщает «КоммерсантЪ».

«Если США считают, что Украина готова к переговорам, пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента. Он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным»,— сказал президент.

Владимир Путин считает, что разговоры о необходимости переговоров возникли на фоне отсутствия результатов украинского контрнаступления. «Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Потери есть. Большие. Складывается впечатление, что они хотят, как их толкают западные кураторы, по максимуму отгрызть то, что они смогут сделать. А потом когда все ресурсы будут близки к нулевым значениям, добиться остановки боевых действий. И сказать: «ну вот мы давно говорим, что хотим переговоров»,— сказал президент.

По мнению Путина, одной из целей переговоров может быть стремление пополнить боевые ресурсы украинской армии. В то же время президент отметил, что если стремление к началу переговорного процесса искреннее, украинская сторона должна публично заявить об этом. «Если это искреннее желание добиться чего-то в ходе переговорного процесса, тогда пусть делают это, че же Блинкен то? Пускай украинцы сами об этом скажут, указ отменят, публично объявят»,— добавил президент.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина готова к переговорам и начнет их при готовности Путина к диалогу, но пока нет признаков, что тот «проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии».

Переговоры между Россией и Украиной прекратились в мае 2022 года. В октябре того же года Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. В мае текущего года Зеленский сказал, что переговоры не начнутся до вывода российских войск с территории Украины.