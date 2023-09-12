Путин — о США: Ситуация с Трампом показывает всю гнилость американской политической системы

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CentralAsia (CA) - При любом исходе президентских выборов в США не стоит ожидать существенных изменений политики Белого дома по отношению к России, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«А что нам об этом думать? Я думаю, что принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике США не будет, кто бы ни был избран президентом», — ответил Путин.

Он напомнил о словах Трампа, который обещал за несколько дней решить проблемы с Украиной.

«Это не может не радовать. Это хорошо», — продолжил президент. Путин назвал «полной чушью» обвинения против Трампа в связях с Россией.

«Эти обвинения чушь и бред собачий. Он [Трамп] ввел больше всего санкций против России», — напомнил Путин.

Однако надеяться на существенные изменения не имеет смысла, заверил Путин.

По мнению Путина, преследование в США Дональда Трампа демонстрирует «гнилость» американской системы и представляет собой нечестную политическую конкуренцию.

«Для нас то, что происходит [в США], в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо. Это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии. Все, что происходит с Трампом, - это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента, вот что это такое. И делается это на глазах общественности США и всего мира. Они просто обнажили свои проблемы внутренние. В этом смысле, если они пытаются с нами в чем-то бороться, - хорошо, потому что это показывает, кто с нами борется. Показывает, как это еще в советские времена говорили, «звериный облик американского империализма, звериный оскал», - сказал Путин.

16 ноября 2022 года Трамп объявил об участии в президентских выборах в 2024 году. В апреле нынешний президент США Джо Байден также выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах.

Экс-президент США уже стал фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Тогда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание, где должно было состояться заседание конгресса по утверждению президентских выборов.