Добыча нефти в Казахстане снизилась из-за планового ремонта на Карачаганаке
Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - За последние сутки добыча нефти в Казахстане снизилась почти на 12% из-за планово-предупредительного ремонта на месторождении Карачаганак. Как сообщили во вторник в пресс-службе министерства энергетики, ремонт продлится до 15 сентября.
«В период с 11 по 15 сентября на месторождении Карачаганак произведен полный останов УКПГ-3 на планово-предупредительный ремонт. Полный останов УКПГ-3 совмещен с остановом на ремонт третьей очереди ОГПЗ и нулевым приемом газа», - говорится в сообщении.
Таким образом, по данным Минэнерго, добыча нефти на 11 сентября составила 3,3 тыс. тонн, снизившись на 27 тыс. тонн по сравнению с 10 сентября.
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