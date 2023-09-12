Добыча нефти в Казахстане снизилась из-за планового ремонта на Карачаганаке

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - За последние сутки добыча нефти в Казахстане снизилась почти на 12% из-за планово-предупредительного ремонта на месторождении Карачаганак. Как сообщили во вторник в пресс-службе министерства энергетики, ремонт продлится до 15 сентября.

«В период с 11 по 15 сентября на месторождении Карачаганак произведен полный останов УКПГ-3 на планово-предупредительный ремонт. Полный останов УКПГ-3 совмещен с остановом на ремонт третьей очереди ОГПЗ и нулевым приемом газа», - говорится в сообщении.

Таким образом, по данным Минэнерго, добыча нефти на 11 сентября составила 3,3 тыс. тонн, снизившись на 27 тыс. тонн по сравнению с 10 сентября.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения