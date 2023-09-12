На каждую нуждающуюся семью в Узбекистане заведут «дело по социальным услугам»

CentralAsia (UZ) - С 1 октября текущего года в Узбекистане начнут заводить «дела по социальным услугам» отдельно по каждой семье, имеющей высокий риск попасть или уже попавшей в сложную жизненную ситуацию. Это предусмотрено постановлением президента «О мерах по качественной и своевременной реализации стратегии «Узбекистан – 2030» в 2023 году», подписанным 11 сентября.

Нуждающимся семьям будут помогать в улучшении условий жизни, обеспечении лекарственными средствами, устройстве детей в дошкольные и школьные образовательные организации, предоставлении им материальной помощи.

Тем же постановлением утвержден ряд других мер в рамках стратегии «Узбекистан – 2030». Среди них:

выделение с 1 января 2024 года воспитанникам государственных дошкольных учреждений молока, обогащенного белком, витаминами и минералами, а также хлебной продукции, насыщенной йодом;

обеспечение в порядке эксперимента образовательными планшетами всех учащихся начальных классов в Кошкупырском и Ханкинском районах Хорезмской области, в последующем – младшеклассников всех регионов Узбекистана;

внедрение курсов по обучению востребованным профессиям для учащихся 10-х классов школ;

внедрение модели обучения президентских и специализированных школ в обычных средних образовательных учреждениях;

лечение больных, страдающих вирусным гепатитом С, и детей, страдающих онкологическими заболеваниями, нуждающихся в операции по трансплантации гематопоэтических стволовых клеток костного мозга, полностью за счет средств государственного бюджета;

внедрение в медицинских учреждениях Ташкента механизмов государственного медицинского страхования.

Эти и другие меры реализуются для достижения целей в приоритетных направлениях стратегии:

создание достойных условий для реализации потенциала каждого человека;

обеспечение благосостояния населения путем устойчивого экономического роста;

экономия водных ресурсов и охрана окружающей среды;

обеспечение верховенства закона, организация государственного управления, ориентированного на служение народу;

последовательное продолжение политики, основанной на принципе «безопасное и миролюбивое государство».

В отдельном указе президента отмечается, что стратегия «Узбекистан – 2030» отображает следующие основные идеи:

вхождение в число государств с доходом выше среднего путем устойчивого экономического развития;

создание системы образования, медицины и социальной защиты, полностью соответствующей потребностям народа и международным стандартам;

создание благоприятных экологических условий для населения;

построение служащего народу справедливого и современного государства;

гарантированное обеспечение суверенитета и безопасности страны.

«Реализация Стратегии «Узбекистан – 2030» и достижение ее целевых показателей определены приоритетной задачей деятельности всех государственных органов и организаций, на первых руководителей которых возлагается персональная ответственность за ее выполнение», — подчеркивается в указе.

Ранее сообщалось, что на проекты в рамках стратегии предусматривается выделение в общей сложности $252,2 млрд.

Впервые избравшись президентом в 2017 году, Шавкат Мирзиёев утвердил стратегию действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана до 2021 года. В 2022 году была принята стратегия развития Нового Узбекистана до 2026 года, согласно которой за пять лет объем валового внутреннего продукта (ВВП) страны должен вырасти до $100 млрд, экспорт – до $30 млрд в год, промышленное производство — в 1,4 раза, бедность сокращена не менее чем в два раза.