Жители Земли смогут увидеть пролетающую раз в 437 лет комету

CentralAsia (CA) - С 12 по 17 жители Северного полушария получат уникальную возможность увидеть раз в 437 лет комету Нисимура, которая была открыта в августе 2023 года, сообщает The Guardian.

Комета Нисимура пройдет ближе всего к Солнцу 17 сентября и будет находиться на расстоянии 33 млн км от него. После этого она пройдет мимо Земли на расстоянии 125 млн км.

«Довольно редко кометы достигают пика видимости практически сразу после своего открытия. Большинство из них обнаруживаются за месяцы, даже годы до того, как они пройдут ближе всего к Солнцу», — отметил Николя Бивер, астрофизик Парижской обсерватории.

Ученые отмечают, что небесный объект можно будет увидеть невооруженным глазом при благоприятных погодных условиях. Комету можно будет определить по зеленоватому хвосту, который приобретает такой оттенок из-за того, что содержит больше газа, чем пыли.

«Лучшее, что можно сделать, — это посмотреть на небо перед восходом солнца в северо-восточном направлении слева от Венеры», — рассказал Бивер.

Комета Исимура с научным наименованием C/2023 P1 была обнаружена 11 августа. Она названа в честь японского астронома-любителя Хидео Нисимуры, обнаружившего ее.

К 18 сентября комета достигнет Солнца, и если его энергия её не разрушит, то развернётся и направится обратно в Солнечную систему. Тогда Нисимура будет видна наблюдателям в Южном полушарии.

В следующий раз увидеть комету жители Земли смогут лишь более, чем через 437 лет.