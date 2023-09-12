Путин высказался о российско-армянских отношениях

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CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в российско-армянских отношениях нет никакого разворота, сообщает «Интерфакс».

«Я не думаю, что есть какой-то разворот, мы видим, понимаем, что происходит», - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, комментируя последние события в двусторонних отношениях с Арменией, которые многие характеризуют как кризис и разворот.

На вопрос модератора, разговаривал ли он в последний период с премьером Армении Николом Пашиняном, Путин ответил: «Он прислал мне письмо развернутое, мы с ним в контакте, никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном никаких проблем нет. Мы с ним в постоянном контакте».

Касаясь нынешней ситуации в зоне карабахского конфликта, Путин отметил, что положение кардинально изменилось после того, как руководство Армении официально признало суверенитет Баку над Нагорным Карабахом.

«Если сама Армения признала, что Карабах - это часть Азербайджана, ну что нам делать?» - сказал президент.

Вместе с тем он признал, что нерешенными остаются другие вопросы, в том числе гуманитарного характера, проблема безопасности карабахских армян, а также с мандатом российских миротворцев.

«Конечно, здесь возникают другие вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом наших миротворцев. Мандат еще действует, а вопросы гуманитарного характера, недопущение там каких-то этнических чисток, конечно, никуда не делись, и я с этим полностью согласен», - отметил Путин.

Он подчеркнул при этом: «Надеюсь, что азербайджанское руководство, как всегда нам и говорили, и до сих пор говорят, не заинтересовано в каких-то бы ни было этнических чистках. Более того, наоборот, заинтересовано, чтобы процесс этот (урегулирование конфликта) происходил мягко».

Ранее Никол Пашинян назвал «стратегической ошибкой» зависимость Армении от России в сфере безопасности.

«Сегодня, когда Россия нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что, даже если бы она захотела, то не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности. Этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру сама по себе является стратегической ошибкой», — сказал он.