Монголия очень недовольна высокими импортными тарифами со стороны России

CentralAsia (MNG) - Делегация Монголии на ВЭФ-2023 остро поставила вопрос об импортных тарифах. Фактически они являются запретными для экспорта монгольских товаров в Россию, считают в Монголии.

Во Владивостоке 11 сентября стартовал Восточный экономический форум (ВЭФ-2023). В рамках мероприятия российская и монгольская делегации 12 сентября провели панельную сессию «Бизнес-диалог Россия — Монголия», во время которой монгольская сторона высказала недовольство снижению экономического сотрудничества между двумя странами.

Модератором мероприятия выступил глава Бурятии Алексей Цыденов. В начале встречи представитель председателя монголо-российской межправительственной комиссии Наранхуу Халзхуу заявил, что последние 30 лет отношения между двумя странами переживают стагнацию.

Российско-монгольские двусторонние отношения имеют долгую историю, но к сожалению, в последние 30 лет после 1990 года эти отношения пережили стагнацию. Двусторонняя торговля, экономическое сотрудничество пережило очень серьезный спад. Об этом заявил 12 сентября на ВЭФ-2023 представитель председателя монгольской части Монголо-Российской межправительственной комиссии господин Наранхуу Халзхуу.

«Особенно серьезный урон, я бы сказал, был причинен взаимной торговле. Это стало результатом различных процессов. Особенно, конечно, на экономике Монголии сказалось негативно высокие импортные тарифы на российской стороне, которые фактически являлись запретными для экспорта монгольских товаров в Россию. Это конечно препятствие серьезное и влияет на все прочие формы и пути сотрудничества. Поэтому я бы сказал, что для того, чтобы говорить о перспективных направлениях, сначала мы должны заняться непосредственно вопросами торговли и тарифов», — отметил Наранхуу Халзхуу.

«На ВЭФ мы попытаемся осмыслить те быстрые и большие серьезные перемены, которые происходят в мире, в международной политике и в мировой экономике, которые непосредственно затрагивают наши регионы, и конечно, такие большие страны, как Россия, Монголия, Китай», — сказал Наранхуу Халзхуу.

По его мнению, двусторонняя торговля и экономическое сотрудничество переживают очень серьезный спад. Особенно негативно на экономике Монголии сказались высокие импортные тарифы со стороны России, которые фактически запрещают экспорт монгольских товаров в РФ. Представитель подчеркнул, что это серьезное препятствие влияет на все прочие формы сотрудничества.

Стоит отметить, что сальдо торгового баланса является крайне несбалансированным, так как Россия имеет огромный перекос в свою пользу.

источник: Middle Asian News

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