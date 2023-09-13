МИД Индии председательствует на подписании контракта на развитие средней школы дружбы Индия-Монголия

CentralAsia (MNG) - 12 сентября Индия и Монголия во вторник подписали контракт на строительство средней школы дружбы Индия-Монголия, сообщило Министерство иностранных дел Индии.

Подписание контракта состоялось в ходе продолжающегося визита секретаря Министерства иностранных дел (Восток) Саураба Кумара в Улан-Батор.

Он встретился с министром образования и науки Монголии Энх-Амгаланом Лувсанцэрэном, и они обсудили двусторонние проекты и сотрудничество в области образования, информационных технологий, повышения квалификации и наращивания потенциала.

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