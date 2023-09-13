Премьер-министр Вьетнама принял министра юстиции и внутренних дел Монголии

CentralAsia (MNG) - 12 сентября в Ханое премьер-министр Фам Минь Чинь принял прибывшего с визитом министра юстиции и внутренних дел Монголии Нямбаатара Хишгээ

Глава правительства Вьетнама отметил свое удовлетворение тем, что за последние 70 лет, прошедших с момента установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Монголией, двусторонние отношения постоянно укреплялись и развивались, несмотря на колебания мировой и региональной ситуации.

Он отметил, что обмен делегациями на высоком и всех уровнях поддерживается регулярно, углубляются взаимопонимание и доверие, укрепляется сотрудничество во всех сферах.

Он сказал, что безопасность и оборона являются важной опорой в общих отношениях между двумя странами, в то время как двустороннее торгово-экономическое сотрудничество достигло нового прогресса: объем двусторонней торговли достиг 85 миллионов долларов США в 2022 году и имеет большие возможности для дальнейшего роста.

Премьер-министр Фам Минь Чинь высоко оценил большое внимание Монголии к отношениям с Вьетнамом и рассмотрение Вьетнама как ведущего партнера в Юго-Восточной Азии. Он подтвердил, что Вьетнам всегда ценит и надеется развивать связи с Монголией в соответствии с возможностями и потребностями обеих сторон, отвечая интересам и чаяниям своего народа.

В условиях стремительной, сложной и непредсказуемой ситуации в регионе и мире обе страны должны тесно сотрудничать для повышения эффективности двустороннего сотрудничества, заявил премьер-министр Фам Минь Чинь. Об этом сообщает Vietnam+ (VietnamPlus).

Он сказал, что обе стороны должны продолжать расширять обмен делегациями, продвигать сотрудничество в сфере безопасности и обороны, развивать свою роль в вопросах, представляющих взаимный интерес, включая поддержание мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире, а также продолжать наращивать сотрудничество в экономике. , торговля и инвестиции.

Вьетнам и Монголия должны пересмотреть соглашение о воздушном транспорте и расширить железнодорожный маршрут Вьетнам-Китай-Монголия, одновременно способствуя обмену между людьми и сотрудничеству в сфере туризма, заявил глава правительства.

В свою очередь Нямбаатар передал приветствия президента Монголии премьер-министру.

Он проинформировал принимающую сторону об итогах своих предыдущих переговоров с министром общественной безопасности Вьетнама генералом То Ламом, заявив, что обе стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве в предотвращении преступности и борьбе с ней, особенно с транснациональной преступностью.

Он выразил надежду, что во время предстоящего визита президента Монголии во Вьетнам две страны поднимут свои связи на новый уровень и диверсифицируют партнерство в экономике и культуре, чтобы оно соответствовало их крепким политическим отношениям.

Правительство Монголии разработало политику по созданию благоприятных условий для бизнеса, в том числе из Вьетнама, для эффективного инвестирования в Монголию, сказал министр.

Согласившись с мнением монгольского министра, премьер-министр Фам Минь Чинь поручил Министерству иностранных дел определить содержание стремлений двух сторон в поднятии двусторонних отношений на новую высоту, сделав их более глубокими, практичными и эффективными.

В области внутренних дел и правосудия премьер-министр Цзинь предложил Министерству юстиции и внутренних дел Монголии координировать свои действия с Министерством общественной безопасности Вьетнама для обмена опытом в области кавалерийской подготовки, специальной подготовки, предотвращения преступности, обеспечения безопасности информационных сетей и улучшения разведывательной информацией, дополняя друг друга в вопросах силы и спроса друг друга.

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