Президент Хурэлсух примет участие в саммите G77 + Китай в Гаване

CentralAsia (MNG) - 15 и 16 сентября 2023 г. во Дворце съездов в Гаване состоится саммит глав государств и правительств группы G-77 + Китай на тему «Современные вызовы развития: роль науки, технологий и инноваций», созван президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

По приглашению Президента Республики Куба Мигеля Марио Диас-Канеля и Бермудеса Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа примет участие в Саммите по науке, технологиям и инновациям Группы 77 (G77) в Гаване, Куба 15-16 августа 2023 г.

На саммите президент Хурэлсух выразит позицию Монголии по вопросам науки, технологий и инноваций, а также представит национальную политику и действия. Кроме того, президент Монголии планирует встретиться с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем для обмена мнениями об отношениях и сотрудничестве между двумя странами.

Куба является председателем G77 в 2023 году. Монголия и Республика Куба установили дипломатические отношения в 1960 году и развивают дружественные отношения и сотрудничество.

Группа 77 + Китай, созданная в июне 1964 года, является крупнейшей и наиболее разнообразной консультативной группой в многосторонней сфере, в которую входят 134 государства. За более чем 50 лет своего существования G77 удалось сохранить многосторонний подход в качестве руководящего принципа для стратегий сотрудничества Юг-Юг, несмотря на различия в культурных, географических, экономических и национальных реалиях ее членов.

«Группа 77» (G-77) или «группа семидесяти семи» (Group of Seventy Seven) — крупнейшая межгосударственная организация развивающихся стран, действующая в рамках ООН и её органов. Решение о создании группировки было принято на совещании министров развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки в 1964 году, а официально оформлена она была на 1-й сессии Конференции ООН по торговле и развитию, проходившей в Женеве 15 июня того же года. Первоначально количество стран-членов новой организации равнялось 77, но их число росло по мере принятия новых стран в состав ООН.

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