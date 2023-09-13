Комитет ООН по правам инвалидов публикует выводы по Монголии

CentralAsia (MNG) - 12 сентября 2023 г. Комитет ООН по правам инвалидов (КПИ) опубликовал свои выводы по Андорре, Австрии, Германии, Израилю, Малави, Мавритании, Монголии и Парагваю после рассмотрения восьми государств-участников в ходе своей последней сессии.

В выводах отражены основные проблемы и рекомендации Комитета по осуществлению Конвенции о правах инвалидов, а также положительные аспекты. Ключевые моменты включают в себя:

Монголия

Комитет по-прежнему обеспокоен отсутствием прогресса в отмене опеки и замещающего режима принятия решений согласно Гражданскому кодексу, который ограничивает дееспособность людей с психосоциальными и/или интеллектуальными нарушениями. Комитет рекомендовал Монголии отменить все дискриминационные правовые положения о замещающих системах принятия решений, включая опеку и попечительство, и заменить их поддерживаемыми системами принятия решений, которые уважают автономию, волю и предпочтения людей с ограниченными возможностями. Он также призвал Монголию обеспечить эффективное, независимое участие людей с ограниченными возможностями в процессе реформ и в обучении соответствующего персонала механизмам поддерживаемой системы принятия решений.

Комитет по правам инвалидов контролирует соблюдение государствами-участниками Конвенции о правах инвалидов, участниками которой на сегодняшний день являются 187 государств. Комитет состоит из 18 членов, которые являются независимыми экспертами по правам человека, привлеченными со всего мира и выступающими в личном качестве, а не в качестве представителей государств-участников.

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