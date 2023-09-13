Министр иностранных дел Батцэцэг поздравила с 75-летием основания КНДР

CentralAsia (MNG) - 8 сентября 2023 г. министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла участие в праздничном мероприятии, организованном посольством Корейской Народно-Демократической Республики в Монголии, посвященном 75-летию основания Корейской Народно-Демократической Республики. В ходе мероприятия министр иностранных дел выразила поздравления и наилучшие пожелания.

Министр иностранных дел Батцэцэг подчеркнула, что в этом году исполняется 75 лет дипломатическим отношениям между Монголией и КНДР, а также 35 лет со дня визита северокорейского лидера Ким Ир Сена в Монголию. Она также выразила приверженность Монголии неуклонному дальнейшему развитию традиционных дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами.

Член Великого Государственного Хурала и председатель группы дружбы Монголия-Северная Корея в Великом Государственном Хурале г-жа Анужин Пурэв-Очир, советник по внешней политике президента Монголии Одбаяр Эрдэнэцогт, советник президента Монголии по политике в области образования, науки и технологий Лодойравсал Чоймаа и политические и общественные деятели, дипломаты, представители обществ дружбы и неправительственных организаций присутствовали на праздничном мероприятии.

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