Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде. Видео

CentralAsia (CA) - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал с визитом в Россию на бронепоезде. Его встретили министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Они опубликовали видео с церемонии приветствия главы КНДР.

Российские политики встретили Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае в сопровождении военного оркестра.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Ким Чен Ын прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным, которые состоятся в «ближайшие дни». По информации телеканала YTN, переговоры лидеров могут пройти 13 сентября.

Известно, что в переговорах будет участвовать глава Минобороны Сергей Шойгу. В июле Шойгу посещал КНДР с официальным визитом. Тогда по итогам встречи Ким Чен Ын заявил о намерении развивать оборонное сотрудничество с Россией.

Ким Чен Ын был в России один раз — в 2019 году. Тогда он посетил форум во Владивостоке.