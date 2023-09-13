Состоялась 4-я консультативная встреча между министерствами иностранных дел Монголии и Индии

CentralAsia (MNG) - 12 сентября 2023 года в Улан-Баторе состоялась 4-я очередная консультативная встреча между министерствами иностранных дел Монголии и Индии. Консультационную встречу провели государственный секретарь МИД Анхбаяр Нямдорж с монгольской стороны и заместитель министра иностранных дел Саураб Кумар с индийской стороны.

В ходе консультаций стороны договорились укреплять стратегическое партнерство между Монголией и Индией, проводить взаимные визиты на высоком уровне, углублять экономическое сотрудничество, а также нефтеперерабатывающий завод, среднюю школу монголо-индийской дружбы, информационную школу Атал Бихари Ваджпаи, которая является символом отношений между двумя странами, обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, включая технологии, коммуникации, развитие проектов аутсорсинговых центров.

В ходе встречи госсекретарь Анхбаяр подчеркнул, что монгольская сторона придает большое значение отношениям «стратегического партнерства», развивающимся с нашим «духовным соседом» и важным партнером в регионе – Республикой Индия. готовность сотрудничать в области горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения и увеличения торговли между двумя странами.

В ходе консультаций стороны договорились укреплять стратегическое партнерство между Монголией и Индией, проводить взаимные визиты на высоком уровне, углублять экономическое сотрудничество, а также нефтеперерабатывающий завод, среднюю школу монголо-индийской дружбы, информационную школу Атал Бихари Ваджпаи, которая является символом отношений между двумя странами, обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, включая технологии, коммуникации, развитие проектов аутсорсинговых центров.

Кроме того, обе стороны отметили, что уделяют особое внимание развитию НПЗ и подтвердили готовность к тесному сотрудничеству в сфере ввода этого завода в эксплуатацию в запланированные сроки.

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