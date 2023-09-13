Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

CentralAsia (CA) - Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

О том, что КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету, также сообщает японское Минобороны. В каком направлении она полетела, в ведомстве не уточняют.

Газета Mainichi Shinbun пишет со ссылкой на Минобороны Японии, что позднее КНДР запустила вторую ракету, вероятно, также баллистическую. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов позднее также сообщил о второй ракете. Оба снаряда малой дальности были запущены из района Сунан в окрестностях Пхеньяна между 11:43 и 11:53 по местному времени, заявили военные.

Последний раз КНДР осуществляла запуск 30 августа: тогда две баллистические ракеты малой дальности были запущены в сторону Японского моря. Дальность полетов составила 350 и 400 км, высота — 50 км.